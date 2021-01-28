Голова южно-мексиканского штата Чьяпас был привязан к дереву разозленными жителями за то, что чиновник торжественно открыл новый резервуар для воды. А резервуар не работал и разваливался на глазах.

Об этом пишет Dailymail.

Местные СМИ сообщали, что мэр Оскар Рамирес презентовал серию общественных проектов для своих избрирателей. Первые из них должны были открыться 24 января.

Представители 11 общин, проживающих в городе, расположенном в одном из мексиканских штатов, пытались разузнать у Рамиреса почему резервуар находится в ветхом состоянии, они утверждали, что водоснабжение сломалось, а дыры в объекте небрежно заделаны цементом. Чиновник игнорировал жалобы избирателей, поэтому жители задержали мэра против его воли.

После захвата Оскара Рамиреса привязали к дереву, на его глазах сломали бетонный резервуар для воды, на котором он пиарился последние недели.

— Он пообещал нам, что это будет достойная работа для жителей Комалапы, но это все было фикцией, система водоснабжения не работает должным образом, - прокомментировал работу мэра лидер одной из местных общин.

При встрече с журналистами Оскар Рамирес усиленно отрицал, что жители с ним поступили подобным образом.

— Они не связывали меня. Встреча была с одинадцатью представителями районов Комалапы, чтобы согласовать детали высокоэффективной работы – обеспечения питьевой воды, - заявил мэр.

Ранее НикВести сообщали, что в Мексике начал курсировать поезд, пассажиры которого могут бесплатно пить текилу на протяжении всей поездки.