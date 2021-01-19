В Мексике начал курсировать поезд, пассажиры которого могут бесплатно пить текилу на протяжении всей поездки.

Об этом пишет ЦТС.

Поезд Jose Cuervo Express движется от города Гвадалахара до небольшого городка Текила и прибывает в конечную точку за 11 часов. Все это время каждый пассажир может подойти к бару и выбрать алкоголь, который ему нравится. В меню напитков преобладает текила различных культовых брендов. В поезде есть и опытный текильер - сомелье и знаток текилы. Он также проводит для пассажиров дегустацию и рассказывает о напитке.

Так называемый «Текила-поезд» разработан в винтажном стиле, он обшит деревянными панелями и имеет огромные обзорные окна. Билет на такой поезд стоит 166 долларов за одного человека. По мнению местных экспертов, такой транспорт может значительно повлиять на развитие туризма в Мексике.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» имеет проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города Украины, на данном этапе его обсуждают и ищут инвесторов.