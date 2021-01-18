«Укрзалізниця» имеет проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города Украины, на данном этапе его обсуждают и ищут инвесторов.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

По словам председателя правления «Укрзалізниці» Владимира Жмака, в УЗ есть проект скоростного сообщения по направлениям из Киева во Львов, Харьков и Одессу, который сейчас находится на этапе обсуждения.

— Для этого нам нужны инвестиции, сами мы этот проект не преодолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе, — рассказал Владимир Жмак.

Он отметил, что уже есть заинтересованные участники. Владимир Жмак говорит, что единственный путь привлечь необходимые финансовые инвестиции для проекта - это концессия, и прежде всего речь идет о концессии вокзалов.

— Сейчас мы говорим о 7 вокзалов, возможно, еще присоединится Львов. Для пассажиров и для Укрзализныци на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не является пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр, — резюмировал Владимир Жмак.

Напомним, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что подорожание билетов на поезда этой весной, произойдет из-за индексации тарифов, которая не проводилась уже два года.