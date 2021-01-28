Правоохранители направили в суд дело в отношении должностных лиц госпредприятия «Хлебная база №76» за незаконную реализацию зерна в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

В ходе следствия установлено, что исполняющий обязанности заместителя генерального директора, начальник лаборатории, начальник участка, где находилось на хранении зерно и бухгалтер государственного предприятия присвоили себе имущество Государственного агентства резерва Украины, а именно – более 158 тонн зерна пшеницы, чем нанесли ущерб на сумму 946 000 гривен. В результате следственных действий было изъято 11 800 долларов, полученных в результате продажи похищенного зерна, а также черновые записи, документы и другие вещественные доказательства преступления.

Под процессуальным руководством прокуратуры всем четырем чиновникам сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В данный момент обвинительный акт направили в суд.

Напомним, в декабре 2020 года в Николаеве сотрудники СБУ вместе с полицейскими раскрыли схему присвоения должностными лицами средств коммунального предприятия «Николаевводоканал».