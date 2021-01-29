В течение суток наибольшее количество осадков выпало в Кривоозерском, Врадиевском, Первомайском и Вознесенском районах Николаевской области. Все силы и технику направили на эти направления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской ОГА по итогам заседания оперативного штаба.

По информации управления инфраструктуры на расчистку дорог области привлекли 41 единицу техники: на автодорогу Н-24 «Благовещенское-Николаев» вышли 12 КДМ, 17 единиц складной техники, 4 трактора. Использовано 520 тонн песчано-солевой смеси.

— Вечером ситуация изменилась. Снежные осадки с севера области переместились на юг, и дошли до Николаева. Поэтому мы продолжаем держать руку на пульсе. Постоянно осуществляем мониторинг и находимся в режиме боевой готовности. Уделите внимание обеспечению сырьем для посыпки дороги. Особое внимание акцентирую на недопущении заторов на проблемных участках. Речь идет о спусках и подъемах, — отметил на заседании штаба заместитель главы облгосадминистрации Александр Трайтли.

Городским коммунальным службам дали поручение обеспечить проезжаемость Ингульского и Варваровского мостов, мостового перехода в районе Широкой Балки.

Ранее Служба автомобильных дорог сняла ограничение на проезд по трассе Н-24 Благовещенское — Николаев (через Вознесенск).