В течение суток наибольшее количество осадков выпало в Кривоозерском, Врадиевском, Первомайском и Вознесенском районах Николаевской области. Все силы и технику направили на эти направления.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской ОГА по итогам заседания оперативного штаба.
По информации управления инфраструктуры на расчистку дорог области привлекли 41 единицу техники: на автодорогу Н-24 «Благовещенское-Николаев» вышли 12 КДМ, 17 единиц складной техники, 4 трактора. Использовано 520 тонн песчано-солевой смеси.
— Вечером ситуация изменилась. Снежные осадки с севера области переместились на юг, и дошли до Николаева. Поэтому мы продолжаем держать руку на пульсе. Постоянно осуществляем мониторинг и находимся в режиме боевой готовности. Уделите внимание обеспечению сырьем для посыпки дороги. Особое внимание акцентирую на недопущении заторов на проблемных участках. Речь идет о спусках и подъемах, — отметил на заседании штаба заместитель главы облгосадминистрации Александр Трайтли.
Городским коммунальным службам дали поручение обеспечить проезжаемость Ингульского и Варваровского мостов, мостового перехода в районе Широкой Балки.
Ранее Служба автомобильных дорог сняла ограничение на проезд по трассе Н-24 Благовещенское — Николаев (через Вознесенск).
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В течение суток наибольшее количество осадков выпало в Кривоозерском, Врадиевском, Первомайском и Вознесенском районах Николаевской области. Все силы и технику направили на эти направления.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской ОГА по итогам заседания оперативного штаба.
По информации управления инфраструктуры на расчистку дорог области привлекли 41 единицу техники: на автодорогу Н-24 «Благовещенское-Николаев» вышли 12 КДМ, 17 единиц складной техники, 4 трактора. Использовано 520 тонн песчано-солевой смеси.
— Вечером ситуация изменилась. Снежные осадки с севера области переместились на юг, и дошли до Николаева. Поэтому мы продолжаем держать руку на пульсе. Постоянно осуществляем мониторинг и находимся в режиме боевой готовности. Уделите внимание обеспечению сырьем для посыпки дороги. Особое внимание акцентирую на недопущении заторов на проблемных участках. Речь идет о спусках и подъемах, — отметил на заседании штаба заместитель главы облгосадминистрации Александр Трайтли.
Городским коммунальным службам дали поручение обеспечить проезжаемость Ингульского и Варваровского мостов, мостового перехода в районе Широкой Балки.
Ранее Служба автомобильных дорог сняла ограничение на проезд по трассе Н-24 Благовещенское — Николаев (через Вознесенск).