Коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» к обработке дорог Николаева противогололедной смесью привлекло 11 спецмашин.

Об этом говорится в сообщении предприятия в Facebook.

— Всю ночь дежурные КП «ЭЛУ Автодорог» будут мониторить ситуацию на дорогах и быстро реагировать на любые сложные ситуации, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в течение суток наибольшее количество осадков выпало в Кривоозерском, Врадиевском, Первомайском и Вознесенском районах Николаевской области. Все силы и технику направили на эти направления.