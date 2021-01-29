Коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» к обработке дорог Николаева противогололедной смесью привлекло 11 спецмашин.
Об этом говорится в сообщении предприятия в Facebook.
— Всю ночь дежурные КП «ЭЛУ Автодорог» будут мониторить ситуацию на дорогах и быстро реагировать на любые сложные ситуации, — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в течение суток наибольшее количество осадков выпало в Кривоозерском, Врадиевском, Первомайском и Вознесенском районах Николаевской области. Все силы и технику направили на эти направления.
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Коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» к обработке дорог Николаева противогололедной смесью привлекло 11 спецмашин.
Об этом говорится в сообщении предприятия в Facebook.
— Всю ночь дежурные КП «ЭЛУ Автодорог» будут мониторить ситуацию на дорогах и быстро реагировать на любые сложные ситуации, — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в течение суток наибольшее количество осадков выпало в Кривоозерском, Врадиевском, Первомайском и Вознесенском районах Николаевской области. Все силы и технику направили на эти направления.