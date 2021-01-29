Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

— Сегодня мне посчастливилось получить первую дозу вакцины от COVID19. Мы должны приступить к работе, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде. При пандемии никто из нас не окажется в безопасности, пока все мы не будем в безопасности, —написал Антониу Гутерриш.

В то же время, Антониу Гутерриш не уточнил, какую именно вакцину он использовал.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Он призвал их делиться COVID-вакцинами с другими странами.