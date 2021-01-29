Португалия в настоящее время переживает «ужасный период» пандемии коронавируса COVID-19, и к улучшению ситуации может пройти несколько недель.

Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, передает Reuters.

— Не стоит питать иллюзии и считать, что мы не переживаем трудный период. И мы будем переживать этот период еще несколько недель, — сказал Антониу Кошта, добавив, что ситуация в стране не просто плохая, а «ужасная».

По его словам, ситуация настолько ухудшилась вследствие того, что власти ослабили карантин на период Рождества и распространением «британского» штамма вируса.

В среду Германия заявила, что направит военных медиков в Португалию, чтобы оценить, какую помощь страна может предоставить португальцам.

С начала пандемии в Португалии зафиксировано 668 951 подтвержденных случаев COVID-19 и 11305 смертей.

Отмечается, что Португалия имеет самый высокий в мире средний показатель новых еженедельных случаев заболевания и смерти на миллион жителей.

В мире по состоянию на утро 28 января зафиксировано более 101,4 млн случаев заражения коронавирусом, из них - более 2,1 млн летальных, выздоровели уже более 73,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что если не принять срочные меры предосторожности, Бельгия может столкнуться с третьей волной COVID-19 и с новыми мутациями вируса, что может обернуться для страны ситуацией намного хуже, чем та, которую сейчас преодолевает Великобритания.