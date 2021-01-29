За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал три обстрела со стороны боевиков.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, вблизи Водяного террористы вели огонь из минометов 120 мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку Катериновки зафиксированы обстрелы из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По информации штаба, потерь среди украинских военных за прошедшие сутки не было.

С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс», которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.