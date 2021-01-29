Китайские власти расширили тестирование анальных мазков для всех иностранных прибывающих и групп высокого риска под медицинским наблюдением, чтобы гарантировать точность тестирования.

Об этом пишет Global Times.

Китайские медики утверждают, что этот метод более точен, чем мазки из носа и горла, хотя и неудобен для пациентов. Тем не менее, Global Times отмечает, что мазки из анального отверстия не подходят для массового тестирования, этот методов используется в некоторых китайских городах, таких как Пекин и Циндао.

— Вы снимаете штаны, ложитесь на кровать, а затем чувствуете, как ватные палочки дважды вставляются в задний проход и несколько раз проворачиваются, что занимает около 10 секунд каждый раз, - так описал опыт пекинским новостям, человек, прошедший тестирование.

Шанхай использовал анализ анального мазка в качестве одного из стандартов для выписки пациентов с COVID-19 из больницы в начале 2020 года, но позже отказался от этого требования.

В связи с нарастанием карантинных ограничений в китайских городах также внедрили этот метод для ключевых групп, включая людей, возвращаются из-за границы и близких родственников пациентов.

Global Times сообщает, что в Пекине и Циндао требуют, чтобы иностранцы сдавали мазок из анального канала перед завершением карантинного периода.

В провинции Цзянсу на востоке Китая также применяют этот метод в регулярном мониторенге здоровья.

СМИ также сообщали, что полиция во многих китайских городах использовали анальные мазки для двойной проверки подозреваемых в тюрьмах.

Ранее НикВести писали, что суд в китайском Гуандуне приговорил к тюремному заключению 24 человекк, которые были причастны к сайту, где опубликовали сообщения о семье Си Цзиньпина. Администратора вики-форума приговорили к 14 годам за обсуждение в сети сведений о семье генсека Китая Си Цзиньпина.