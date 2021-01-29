Команда Всемирной организации здравоохранения в рамках расследования происхождения коронавируса проведет встречу с китайскими учеными.
Об этом пишет издание LB.ua со ссылкой на CNN.
— Команда планирует посетить госпитали, лаборатории и рынки. Поездки будут включать Уханский институт вирусологии, центр контроля над заболеваниями и рынок Хуанань, – говорится в сообщении.
Также известно, что исследователи собираются пообщаться с первыми пациентами, у которых обнаружили коронавирус.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5181 человека, зафиксировали 128 летальных случаев, а 11 310 пациентов выздоровели. Это значит, что в течение суток в Украине снова выздоровело больше человек, чем заразилось.
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
«Зоря» новой жизни – или конец эпохи николаевского газотурбостроения?Александр Жолобецкий
|
Очі мають повилазитиСтанислав Мартиросов
Команда Всемирной организации здравоохранения в рамках расследования происхождения коронавируса проведет встречу с китайскими учеными.
Об этом пишет издание LB.ua со ссылкой на CNN.
— Команда планирует посетить госпитали, лаборатории и рынки. Поездки будут включать Уханский институт вирусологии, центр контроля над заболеваниями и рынок Хуанань, – говорится в сообщении.
Также известно, что исследователи собираются пообщаться с первыми пациентами, у которых обнаружили коронавирус.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5181 человека, зафиксировали 128 летальных случаев, а 11 310 пациентов выздоровели. Это значит, что в течение суток в Украине снова выздоровело больше человек, чем заразилось.