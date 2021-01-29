Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опровергло связь между летальными случаями среди привитых пациентов и вакциной компаний Pfizer/BioNTech.
Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.
Такие выводы сделали после анализа смертей среди пациентов, которые принимали данную вакцину. Регулятор ЕС отметил, что у них не было выявлено побочных эффектов, которые вызывала бы вакцина Pfizer.
— Преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 по-прежнему перевешивают любые риски, и нет рекомендуемых изменений в отношении использования вакцины, - заявили в EMA.
Напомним, 22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписала контракт с Pfizer/BioNTech на поставку 40 миллионов доз вакцины от COVID-19 в рамках программы COVAX.
Позже исследование Pfizer показало, что мутации в вариантах COVID-19, первоначально обнаруженные в Соединенном Королевстве и Южной Африке, имеют «небольшое влияние» на эффективность вакцины компании, разработанной с помощью BioNTech.
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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опровергло связь между летальными случаями среди привитых пациентов и вакциной компаний Pfizer/BioNTech.
Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.
Такие выводы сделали после анализа смертей среди пациентов, которые принимали данную вакцину. Регулятор ЕС отметил, что у них не было выявлено побочных эффектов, которые вызывала бы вакцина Pfizer.
— Преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 по-прежнему перевешивают любые риски, и нет рекомендуемых изменений в отношении использования вакцины, - заявили в EMA.
Напомним, 22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписала контракт с Pfizer/BioNTech на поставку 40 миллионов доз вакцины от COVID-19 в рамках программы COVAX.
Позже исследование Pfizer показало, что мутации в вариантах COVID-19, первоначально обнаруженные в Соединенном Королевстве и Южной Африке, имеют «небольшое влияние» на эффективность вакцины компании, разработанной с помощью BioNTech.