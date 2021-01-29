Городская власть планирует использовать кофейную гущу для борьбы с гололедицей. Такую инициативу предложила советник городского головы Львова Ирина Оршак.

Об этом пишет издание Укринформ.

Советник Андрея Садового отметила, что горожан не вполне устраивает посыпание дорог пескосмесью и соляными растворами, так как существуют предостережения относительно их использования.

— Мы в поисках экологических альтернатив для борьбы с гололедицей, ведь есть много замечаний от горожан, что пескосмесь потом остается на весенний и летний периоды и с ней сложно бороться, а соляные растворы из-за своей активности не совсем подходят для владельцев домашних любимцев. Поэтому возникла идея попробовать бороться с гололедицей кофейной гущей, - сказала Ирина Оршак.

По её словам, такой способ используют в Великобритании. Кофейная гуща имеет абразивные свойства за счет помола зерна, а после пресса и использования она фактически почти сухая. Кроме того, под действием солнца кофейная гуща поглощает тепло, за счет чего также борется с гололедицей.

Мэрия Львова уже нашла партнеров, ими стала сеть кофеен, которая согласилась предоставлять этот ресурс бесплатно. Пилотный проект решили начать на территории парков. Когда снег растает, дворники сметут кофейную гущу туда, где есть зеленая растительность.

— Мы попробуем в качестве пилотного проекта посыпать в парке «700-летие Львова» дорожку к церкви святого Иосафата. Когда мы увидим, что это эффективно, будем решать дальше, - добавила советник городского головы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве Коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» привлекло 11 спецмашин к обработке дорог противогололедной смесью.