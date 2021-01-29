Китайские власти казнили бывшего руководителя госкомпании по управлению активами, его обвиняли во взяточничестве.

Об этом пишет Bloomberg.

Лайя Сяомин, был одним из тысячи чиновников, задержанных в рамках кампании борьбы с коррупцией. Большинство чиновников получили тюремный срок. Однако 58-летнего Лайя Сяомина приговорили к смертной казни.

Народный суд Тяньцзиня постановил, что смертный приговор – оправдан, поскольку чиновник занимался коррупцией в особенно крупных размерах, за деньги продвигал по службе и раздавал подряды за мзду.

Лай Сяомин получил 260 миллионов долларов за последние десять лет. Размер одной из взяток превысил 93 миллиона долларов. Чиновника также осудили за создание второй семьи, пока он был женат на первой жене.

Лай Сяомин – угрожал национальной финансовой безопасности и финансовой стабильности. Смертный приговор был его ответственностью, и он его заслужил, - заявили на государственном телевидении.

Большинство смертных приговоров, выносимых китайскими судами, приостанавливаются на два года и обычно заменяются пожизненным сроком. Смертные казни без возможности отсрочки наказания редки.

В 2018 году Лаю Сяомин попал под расследование со стороны антикоррупционного надзора правящей Коммунистической партии, а позже его исключили из партии.

Чиновника также обвиняли в растрате госсредств, незаконной организации банкетов, в сексуальных отношениях с несколькими женщинами и получении взяток.

Напомним, китайские власти расширили тестирование анальных мазков для всех иностранных прибывающих и групп высокого риска под медицинским наблюдением, чтобы гарантировать точность тестирования.