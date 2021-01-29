С началом осени 2021 года в Украине начнет действовать режим «без бумаги», государственные инстанции перестанут требовать бумажные документы для предоставления услуг.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире программы «Сніданок з 1+1».

Чиновник подчеркнул, что в мире существуют мало стран, где документооборот почти полностью перешел в оцифрованный формат, Украина станет одним из успешных примеров.

— Мы работаем уже полтора года над этой большой целью. Другим странам на это нужно было лет 20, хотя на самом деле сегодня нет страны в мире, которая перешла полностью в режим «без бумаг». Но мне кажется, нам удастся это сделать. Мы разрабатываем законопроект, который запретит чиновникам требовать бумажные документы, если они есть в реестре, - отметил Михаил Федоров.

Кроме того, Михаил Федоров объяснил, что изменения станут понятными для большиства чиновников, даже в регионе, поскольку Минцифры делает все технично, данные можно будет легко отыскать в реестре, над IT инфраструктурой под готовящийся законопроект работают специалисты.

Однако изменения не будут дискриминировать людей, предпочитающих использовать бумажную документацию.

— Государство лишиться права требовать бумажные документы, если эта информация уже есть в реестре. Но, если человек удобно использовать бумажные эквиваленты для получения услуг, она имеет на это право, - сказал Михаил Федоров.

Также в эфире чиновник успел рассказаться про новые проекты от Министерства цифровой трансформации, которые запустят весной. В частности, смена места регистрации. Эта услуга станет электронной, чтобы сменить место достаточно будет заполнить короткое заявление на портале за 10 минут. Без лишних справок и простаивания в очередях.

Инновации коснутся и медицинской сферы, будут введенны электронные больничные.

Напомним, разработкой «паспорта вакцинации» занимаются компании Microsoft и Oracle. Представители компаний заявляют, что подобная система поможет людям вернуться на работу и учебу.