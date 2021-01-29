Киевский апелляционный суд постановил продлить Андрею Антоненку срок содержания под стражей. Андрей сообщил о проблемах со здоровьем, которые предпочитают не замечать в СИЗО.
Об этом сообщает Укринформ.
Первоначальное решение по Андрею Антоненку осталось неизменным.
— Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Это в части продления срока содержания под стражей, - сказала в комментарии «Укринформу» пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.
Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко рассказал журналистам о нарастающих проблемах со здоровьем и о том, что руководство изолятора не предоставляет квалифицированной медицинской помощи. По словам Антоненка, медики делают вид, что оказывают помощь, а сами лишь задают вопросы.
Андрей Антоненко также сообщил, что подсудимые по этому делу уже обратились в Европейский суд по правам человека.
— Мы обратились уже в ЕСПЧ. Все дела и мое, и Юлии Кузьменко, возможно и Яны, оно уже находится в ЕСПЧ. Все уже там. Так, что нам остается только ждать, - прокомментировал он «Прямому».
Ранее НикВести писали, что пленку с голосами обнародованных аудиозаписей вероятных разговоров руководства КГБ Беларуси, где могли обсуждать убийство журналиста Павла Шеремета, передали на экспертизу. Результат будет известен через несколько недель, возможно, месяц.
Напомним, в Киеве состоялось судебное заседания по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета — суд избрал 5-х присяжных.
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Киевский апелляционный суд постановил продлить Андрею Антоненку срок содержания под стражей. Андрей сообщил о проблемах со здоровьем, которые предпочитают не замечать в СИЗО.
Об этом сообщает Укринформ.
Первоначальное решение по Андрею Антоненку осталось неизменным.
— Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Это в части продления срока содержания под стражей, - сказала в комментарии «Укринформу» пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.
Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко рассказал журналистам о нарастающих проблемах со здоровьем и о том, что руководство изолятора не предоставляет квалифицированной медицинской помощи. По словам Антоненка, медики делают вид, что оказывают помощь, а сами лишь задают вопросы.
Андрей Антоненко также сообщил, что подсудимые по этому делу уже обратились в Европейский суд по правам человека.
— Мы обратились уже в ЕСПЧ. Все дела и мое, и Юлии Кузьменко, возможно и Яны, оно уже находится в ЕСПЧ. Все уже там. Так, что нам остается только ждать, - прокомментировал он «Прямому».
Ранее НикВести писали, что пленку с голосами обнародованных аудиозаписей вероятных разговоров руководства КГБ Беларуси, где могли обсуждать убийство журналиста Павла Шеремета, передали на экспертизу. Результат будет известен через несколько недель, возможно, месяц.
Напомним, в Киеве состоялось судебное заседания по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета — суд избрал 5-х присяжных.