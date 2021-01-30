Фармацевтическая компания Moderna заявила, что поставит в Италию на 20% меньше доз вакцины, чем обещала, в течение недели, которая начинается 7 февраля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

— Несколько минут назад Moderna сообщила нам о сокращении поставок вакцины. В течение недели, которая начинается 7 февраля, будут доставлены всего 132 тысячи доз, что на 20% меньше согласованного объема, — заявил специальный комиссар Италии по вопросам пандемии COVID-19 Доменико Аркури.

По его словам, на сегодняшний день страна испытывает недостаток в 300 тыс. доз вакцины.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС. Подобные меры не идут на пользу мировому здравоохранению.