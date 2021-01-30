Парламент Португалии одобрил легализацию эвтаназии - страна станет седьмой в мире, где неизлечимо больные пациенты смогут обращаться за помощью к врачам, чтобы уйти из жизни.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно законопроекту, люди старше 18 лет смогут обращаться за помощью, если они неизлечимо больны и страдают от «длительной» и «невыносимой» боли и если они не считаются психически непригодными для принятия такого решения.

Процесс будет доступен только для граждан Португалии и легальных резидентов во избежание приезда в Португалию туристов с целью закончить свою жизнь.

Сейчас одобренный парламентариями законопроект находится у президента Марсело Ребело де Соуза. Ранее он заявлял, что будет уважать решение парламента.

Некоторые раскритиковали время голосования за законопроект. Оппозиционные социал-демократы заявили, что из-за пандемии коронавируса среди людей возникло «большое беспокойство, страх, связанный с проблемами жизни и смерти».

В письме к парламенту люди, управляющие большинством домов престарелых в Португалии, которые сильно пострадали в результате пандемии, заявили, что «одобрение эвтаназии является неуважением ко всем этим людям».

Напомним, в декабре нижняя палата парламента Испании проголосовала за легализацию эвтаназии в стране, несмотря на сопротивление оппозиции и религиозного сообщества.