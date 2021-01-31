В Москве и десятках других городов России на 31 января запланированы митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был задержан после прибытия в Россию 17 января.

Об этом сообщает Медуза, и русская служба BBC.

Фонд борьбы с коррупций, основателем которого является Навальный, призвал россиян 31 января в 12:00 выходить на улицы. Всего анонсированы акции в 81 городе РФ, и этот перечень обновляется.

Учитывая готовящиеся митинги, вечером 30 января в центре Москвы власти начали сооружать металлические конструкции и ограждения.

По данным журналистом Медузы, Лубянку и близлежащие улицы уже оградили перед акцией протеста.

Также полиция Москвы объявила о том, что в связи с акцией в поддержку Навального, которую его сторонники запланировали на 31 января, в центре города введут беспрецедентные ограничения для движения пешеходов и транспорта. Власти планируют закрыть на вход и выход семь станций метро, изменить маршруты движения общественного транспорта и даже запретить проход пешеходов.

Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального. 23 января по всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.