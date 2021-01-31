На следующей неделе в Николаеве состоится первый выпуск нового сезона «Слухи народа», в котором комики в онлайн-режиме будут зачитывать и обсуждать актуальные новости Украины и мира.

Первый выпуск нового сезона можно будет увидеть 3 февраля в 18:00 в баре #ШО на Большой Морской, 65, сообщается на странице проекта «Слухи народа» в Instagram.

— Это не шутка — 3 февраля будут Слухи народа». Мы знаем, что вам не хватало так же, как и нам. После почти годичного перерыва мы больше не можем молчать, - сказано в анонсе

Забронировать билеты можно по ссылке или по телефону: 073 123 63 63.

Ведущие программы — известные николаевские комики Александр Коваль, Евгений Косниковский и Михаил Рябоконь.

Все выпуски первого сезона «Слухи народа» доступны на YouTube-канале НикВести.