Новая авиакомпания Lumiwings планирует запустить два маршрута в Украину из Италии в летнем сезоне 2021 года.

Об этом пишет avianews.

По данным компании TAL Aviation Group, которая будет представлять интересы авиаперевозчика в Украине, в июне он начнет летать из Форли и Перуджи в Одессу. Рейсы запланированы два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Сообщается, что продажа билетов будет открыта вскоре. В цену перевозки будет включена ручная кладь 8 кг и одно место багажа с весом до 23 кг.

Сама авиакомпания создана в Греции, и ранее выполняла рейсы по заказу других авиаперевозчиков.

Напомним, что компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines») временно прекращает выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до 1 марта.