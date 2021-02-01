В Таиланде в храмах проводят особый ритуал — люди устраивают собственные символические похороны, чтобы «начать новую жизнь» без проблем и стресса. Из-за пандемии COVID-19 ритуал стал еще популярнее.

Об этом рассказали участники ритуала, пишет New York Post.

Участники ритуала берут цветы и ложатся в гроб, после чего их накрывают простыней, а монахи читают молитвы. Сначала нужно лечь головой на запад, а затем развернуться в другую сторону.

Чтобы «переродиться» таким образом, нужно заплатить 3,30 доллара за цветы, свечи и специальную одежду.

Как указывает издание, такие церемонии проводят многие храмы в Таиланде. В частности, храм Wat Bangna Nai в Бангкоке принимает более сотни человек в сутки. Все они надеются, что этот ритуал улучшит их психологическое состояние. Во время пандемии он стал еще популярнее.

— Я должен признать, что сегодня переживаю стресс, потому что у меня меньше доходов из-за пандемии. И я уверен, что все здесь чувствуют себя так же, - сказал Нуцаранг Сихард, 52-летний владелец киоска, принявший участие в ритуале.

А вот 23-летняя Чонлатит Нимименвай рассказала, что пришла на церемонию, потому что гадалка сказала ей, что ее жизнь в опасности. Из-за этого она почувствовала стресс и решилась на ритуал, чтобы почувствовать себя лучше.

Монах, который проводит этот ритуал, Пракр Прапатх Варанукидж рассказал, что в сети люди нередко критикуют этот обычай, однако он считает, что рассуждать о смерти таким образом полезно.

— Это напоминает людям, что однажды мы умрем, поэтому нам следует внимательно относиться к тому, как мы живем, - сказал Пракр Прапатх Варанукидж.

Напомним, что Европейская комиссия предлагает ускорить вакцинацию от COVID-19 в странах Европейского Союза, чтобы к лету привить 70% взрослого населения. При этом к марту в ЕС должны быть вакцинированы до 80% медперсонала и лиц старше 80 лет.