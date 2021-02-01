Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) не рекомендует делать прививки против коронавируса вакциной британской компании AstraZeneca людям старше 55 лет. По их словам, данных о ее безопасности недостаточно.

Об этом сообщила пресс-служба AIFA.

Отмечается, что для вакцинации этой возрастной группы пока не хватает данных клинических испытаний.

— Данные регистрационных исследований вакцины AstraZeneca немного неопределенны в оценке ее эффективности у пациентов старше 55 лет, поскольку эта группа (в которой, однако, наблюдался хороший ответ антител) была представлена плохо, - говорится в сообщении.

Поэтому для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом рекомендуют вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

В то же время в агентстве вообще рекомендуют использование вакцины AstraZeneca для лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

— Появление третьей вакцины является важным вкладом в кампанию вакцинации. AIFA предоставила указания на оптимизацию использования имеющихся вакцин путем максимального использования их различных характеристик, - говорит генеральный директор AIFA Никола Магрини.

Напомним, 29 января профильный орган Евросоюза разрешил использование англо-шведской вакцины против коронавируса Oxford-AstraZeneca. Она стала третьей зарегистрированной в ЕС после Pfizer/BioNTech и Moderna.

Отметим, за первое полугодие 2021 года, начиная с февраля, Украина планирует получить от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках механизма COVAX.