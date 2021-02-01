Антитела, защищающие от коронавируса, часто передаются от матери к ребенку во время беременности.

Это выяснили специалисты из Детской больницы Филадельфии и опубликовали свое исследование в журнале JAMA Pediatrics Американской медицинской ассоциации.

В ходе исследования изучили более 1 400 матерей и новорожденных. Медики выяснили, что защитные антитела IgG передались через плаценту ребенку у 72 из 83 бывших инфицированными или ранее инфицированных беременных женщин.

Специалисты также предполагают, что вакцинация беременных женщин может защитить и их нерожденных детей, поэтому говорят, что следует изучить такую возможность.

— Наши результаты демонстрируют потенциал материнских антител, которые специализируются на SARS-CoV-2, для обеспечения защиты новорожденных от коронавирусной болезни, - написала команда исследователей.

Отмечается, что у одного из детей от инфицированных матерей не было коронавируса. Также у 60% женщин, у которых были антитела против COVID-19, не было никаких симптомов.

Доктор Флор Муньос, молекулярный вирусолог из Медицинского колледжа Бэйлора, не принимавший участия в исследовании, рассказал CNN, что пока неизвестно, насколько эффективно такие антитела могут защищать ребенка. Он отметил, что, например, антитела против других вирусов вроде гриппа или столбняка быстро исчезают, если передались от матери к ребенку во время беременности.

Напомним, что ученые из Управления общественного здоровья Великобритании пришли к выводу, что у переболевших коронавирусом антитела к вирусу сохранятся по крайней мере на пять месяцев.