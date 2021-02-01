За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2030 человек, зафиксирован 61 летальный случай, 5131 пациент выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 1 февраля.

На выходных суточный показатель заболеваемости традиционно снизился. Он является одним из самых низких с сентября.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 221 485 человек, из них 1 023 915 выздоровели, летальных исходов — 22 768.

Статистика в регионах за сутки:

Киев — 160 случаев;

Винницкая область — 79 случаев;

Волынская область — 59 случаев;

Днепропетровская область — 76 случаев;

Донецкая область — 62 случая;

Житомирская область — 102 случая;

Закарпатская область — 127 случаев;

Запорожская область — 87 случаев;

Ивано-Франковская область — 297 случаев;

Киевская область — 100 случаев;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 20 случаев;

Львовская область — 146 случаев;

Николаевская область — 152 случая;

Одесская область — 71 случай;

Полтавская область — 56 случаев;

Ровенская область — 27 случаев;

Сумская область — 61 случай;

Тернопольская область — 85 случаев;

Харьковская область — 36 случая;

Херсонская область — 20 случаев;

Хмельницкая область — 3 случая;

Черкасская область — 40 случаев;

Черновицкая область — 124 случая;

Черниговская область — 37 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в первую очередь в Украине вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации и медицинских работников клиник, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.