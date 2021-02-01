За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2030 человек, зафиксирован 61 летальный случай, 5131 пациент выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 1 февраля.
На выходных суточный показатель заболеваемости традиционно снизился. Он является одним из самых низких с сентября.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 221 485 человек, из них 1 023 915 выздоровели, летальных исходов — 22 768.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в первую очередь в Украине вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации и медицинских работников клиник, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2030 человек, зафиксирован 61 летальный случай, 5131 пациент выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 1 февраля.
На выходных суточный показатель заболеваемости традиционно снизился. Он является одним из самых низких с сентября.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 221 485 человек, из них 1 023 915 выздоровели, летальных исходов — 22 768.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в первую очередь в Украине вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации и медицинских работников клиник, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.