В первую очередь в Украине вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации и медицинских работников клиник, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии Интерфакс-Украина.

— На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни, — заявил Максим Степанов.

Максим Министр сообщил, что также среди первых вакцинируют:

работников лабораторий, проводящих лабораторные исследования на COVID-19;

всех сотрудников экстренной медицинской помощи, в том числе водителей;

людей, находящихся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.), а также работников этих учреждений;

военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.

По словам Максима Степанова, на первом этапе планируется вакцинировать около 367 тысяч человек. Вакцинацию будут проводить специальные мобильные бригады.

Напмоним, в феврале 2020 года Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины от Pfizer и BioNTech — их распределят между работниками больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.