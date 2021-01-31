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В первую очередь в Украине вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации и медицинских работников клиник, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии Интерфакс-Украина.
— На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни, — заявил Максим Степанов.
Максим Министр сообщил, что также среди первых вакцинируют:
По словам Максима Степанова, на первом этапе планируется вакцинировать около 367 тысяч человек. Вакцинацию будут проводить специальные мобильные бригады.
Напмоним, в феврале 2020 года Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины от Pfizer и BioNTech — их распределят между работниками больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.
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В первую очередь в Украине вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации и медицинских работников клиник, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии Интерфакс-Украина.
— На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни, — заявил Максим Степанов.
Максим Министр сообщил, что также среди первых вакцинируют:
По словам Максима Степанова, на первом этапе планируется вакцинировать около 367 тысяч человек. Вакцинацию будут проводить специальные мобильные бригады.
Напмоним, в феврале 2020 года Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины от Pfizer и BioNTech — их распределят между работниками больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.