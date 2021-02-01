В Украине стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования в понедельник, 1 февраля.

— Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 начнется 1 февраля и продлится до 5 марта. Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО 2021, утвержденный приказом МОН от 30 сентября 2020 №1210, — сказано в сообщении.

При этом дополнительный период регистрации на ВНО продлится с 6 по 18 мая, а дополнительная сессия ВНО для отдельных категорий участников состоится с 29 июня по 16 июля.

Напомним, Мукачевский городской совет одобрил проект программы развития образования городской территориальной общины на 2021-2023 годы. Он предусматривает выплаты выпускникам школ — как за достижения в учебе, так и просто так.