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В Украине стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования в понедельник, 1 февраля.
— Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 начнется 1 февраля и продлится до 5 марта. Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО 2021, утвержденный приказом МОН от 30 сентября 2020 №1210, — сказано в сообщении.
При этом дополнительный период регистрации на ВНО продлится с 6 по 18 мая, а дополнительная сессия ВНО для отдельных категорий участников состоится с 29 июня по 16 июля.
Напомним, Мукачевский городской совет одобрил проект программы развития образования городской территориальной общины на 2021-2023 годы. Он предусматривает выплаты выпускникам школ — как за достижения в учебе, так и просто так.
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В Украине стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования в понедельник, 1 февраля.
— Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 начнется 1 февраля и продлится до 5 марта. Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО 2021, утвержденный приказом МОН от 30 сентября 2020 №1210, — сказано в сообщении.
При этом дополнительный период регистрации на ВНО продлится с 6 по 18 мая, а дополнительная сессия ВНО для отдельных категорий участников состоится с 29 июня по 16 июля.
Напомним, Мукачевский городской совет одобрил проект программы развития образования городской территориальной общины на 2021-2023 годы. Он предусматривает выплаты выпускникам школ — как за достижения в учебе, так и просто так.