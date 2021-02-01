Несколько месяцев назад Китай ввел для иностранцев обязательный тест на коронавирус, анализы берутся из ануса. Гости из Южной Кореи были шокированы подобной практикой и обратились в свое посольство, когда их пытались заставить сдать подобный тест.

Об этом пишет hk.appledaily.

Прибывшие южнокорейские граждане назвали подобный метод травмирующим и унизительным для человека. Они решили обратиться за помощью в посольство Южной Кореи, чтобы оно помогло с острой проблемой.

Решением стал общий сбор фекалий вместо принудительного прохождения 10-секундного анализа анальным тампоном.

Ранее НикВести сообщали, что китайские власти расширили тестирование анальных мазков для всех иностранных прибывающих и групп высокого риска под медицинским наблюдением, чтобы гарантировать точность тестирования.