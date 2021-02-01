Под зданием Окружного административного суда в Киеве прошла акция протеста против отмены ОАСК нового украинского правописания.

Об этом сообщает издание Укрінформ.

По данным агентства, в акции приняли участие около 50 человек. Среди них были представители «Руху опору капітуляції», студенты Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и других ВУЗов.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: «А можно отменить иродов в мантиях?», «ОАСК/логика 1: 0», «Траєкторія, об’єкт, суб’єкт, проєкт – языковая норма», «Стыд ОАСК; Редакции правописания 2019-го быть!», «Сегодня ОАСК отменил правописание – 2019; завтра – ОАСК отменил теорему Виета», «Защитим украинский язык» и другие. Также протестующие скандировали «Новому правописанию – быть» и читали стихи.

Напомним, 28 января харьковский адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил последнюю редакцию украинского правописания, имплементированную в 2019 году.