Всемирный банк подготавливает уникальную инициативу по оценке рисков стихийных бедствий и природных опасностей в Центральной Азии.

Об этом передает Asia-plus.

Данный механизм создается в рамках Программы по укреплению финансовой устойчивости и ускорению снижения риска бедствий в Центральной Азии. Инициатива финансируется Европейским Союзом, а организовывается Всемирным банком.

«Инициатива реализуется в тесном сотрудничестве с Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, базирующиїся в Алматы. Общая цель инициативы – укрепить устойчивость стран Центральной Азии к рискам стихийных бедствий и климатическим рискам посредством повышения финансовой устойчивости, возможностей идентификации рисков и налаженной системой управления риском бедствий», - сообщается в заявлении Всемирного банка.

Эксперты Всемирного банка отмечают, что своевременная и грамотная оценка риска, исходящего от различных опасностей, уникальна региональным подходом. Стоит задача выработать последовательность в отношении различных видов стихийных бедствий и подверженных им объектов.

«Это первая такая попытка в регионе Центральной Азии», - подчеркивается в сообщении.

Отлаженный механизм оценки рисков и последствий предоставит местным властям доступ к надежному инструменту, который поможет разработать стратегию по противодействию стихийным бедствиям.

Процесс позволит повысить понимание рисков природных опасностей в техническом и научном сообществе стран региона Центральной Азии.

В частности, в ноябре 2020 региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук заявила, что ежегодные экономические потери Таджикистана в результате наводнений и землетрясений достигают 400 миллионов долларов. Количество пострадавших составляет около 500 тысяч человек.

Помимо землетрясений, представитель Всемирного банка подчеркнула постоянную угрозу оползней, наводнений, селей, засухи, снежных лавин и экстремальных значений температуры воздуха.

Лилия Бурунчук отметила, что от стихийных бедствий каждый год страдает до 3 млн жителей региона, более половины из них живет в Узбекистане.

— Это не просто статистические данные – это люди, которые умирают, теряют своих близких, получают серьезные увечья и терпят тяжелые убытки, - добавила она.

Напомним, у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в море.