Всемирный банк подготавливает уникальную инициативу по оценке рисков стихийных бедствий и природных опасностей в Центральной Азии.
Об этом передает Asia-plus.
Данный механизм создается в рамках Программы по укреплению финансовой устойчивости и ускорению снижения риска бедствий в Центральной Азии. Инициатива финансируется Европейским Союзом, а организовывается Всемирным банком.
«Инициатива реализуется в тесном сотрудничестве с Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, базирующиїся в Алматы. Общая цель инициативы – укрепить устойчивость стран Центральной Азии к рискам стихийных бедствий и климатическим рискам посредством повышения финансовой устойчивости, возможностей идентификации рисков и налаженной системой управления риском бедствий», - сообщается в заявлении Всемирного банка.
Эксперты Всемирного банка отмечают, что своевременная и грамотная оценка риска, исходящего от различных опасностей, уникальна региональным подходом. Стоит задача выработать последовательность в отношении различных видов стихийных бедствий и подверженных им объектов.
«Это первая такая попытка в регионе Центральной Азии», - подчеркивается в сообщении.
Отлаженный механизм оценки рисков и последствий предоставит местным властям доступ к надежному инструменту, который поможет разработать стратегию по противодействию стихийным бедствиям.
Процесс позволит повысить понимание рисков природных опасностей в техническом и научном сообществе стран региона Центральной Азии.
В частности, в ноябре 2020 региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук заявила, что ежегодные экономические потери Таджикистана в результате наводнений и землетрясений достигают 400 миллионов долларов. Количество пострадавших составляет около 500 тысяч человек.
Помимо землетрясений, представитель Всемирного банка подчеркнула постоянную угрозу оползней, наводнений, селей, засухи, снежных лавин и экстремальных значений температуры воздуха.
Лилия Бурунчук отметила, что от стихийных бедствий каждый год страдает до 3 млн жителей региона, более половины из них живет в Узбекистане.
— Это не просто статистические данные – это люди, которые умирают, теряют своих близких, получают серьезные увечья и терпят тяжелые убытки, - добавила она.
Напомним, у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в море.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Всемирный банк подготавливает уникальную инициативу по оценке рисков стихийных бедствий и природных опасностей в Центральной Азии.
Об этом передает Asia-plus.
Данный механизм создается в рамках Программы по укреплению финансовой устойчивости и ускорению снижения риска бедствий в Центральной Азии. Инициатива финансируется Европейским Союзом, а организовывается Всемирным банком.
«Инициатива реализуется в тесном сотрудничестве с Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, базирующиїся в Алматы. Общая цель инициативы – укрепить устойчивость стран Центральной Азии к рискам стихийных бедствий и климатическим рискам посредством повышения финансовой устойчивости, возможностей идентификации рисков и налаженной системой управления риском бедствий», - сообщается в заявлении Всемирного банка.
Эксперты Всемирного банка отмечают, что своевременная и грамотная оценка риска, исходящего от различных опасностей, уникальна региональным подходом. Стоит задача выработать последовательность в отношении различных видов стихийных бедствий и подверженных им объектов.
«Это первая такая попытка в регионе Центральной Азии», - подчеркивается в сообщении.
Отлаженный механизм оценки рисков и последствий предоставит местным властям доступ к надежному инструменту, который поможет разработать стратегию по противодействию стихийным бедствиям.
Процесс позволит повысить понимание рисков природных опасностей в техническом и научном сообществе стран региона Центральной Азии.
В частности, в ноябре 2020 региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук заявила, что ежегодные экономические потери Таджикистана в результате наводнений и землетрясений достигают 400 миллионов долларов. Количество пострадавших составляет около 500 тысяч человек.
Помимо землетрясений, представитель Всемирного банка подчеркнула постоянную угрозу оползней, наводнений, селей, засухи, снежных лавин и экстремальных значений температуры воздуха.
Лилия Бурунчук отметила, что от стихийных бедствий каждый год страдает до 3 млн жителей региона, более половины из них живет в Узбекистане.
— Это не просто статистические данные – это люди, которые умирают, теряют своих близких, получают серьезные увечья и терпят тяжелые убытки, - добавила она.
Напомним, у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в море.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа