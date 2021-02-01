Министерство здравоохранения запустит сайт с информацией о вакцинации против коронавируса, на котором можно будет записаться на прививку.
Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью «ТСН».
По его словам, 10 февраля в Украине полностью протестуют в медицинских информационных системах, которые стоят у врачей, модуль «иммунопрофилактика». Одновременно с этим запустят сайт под названием COVID-19. Там будет информация об иммунопрофилактике и о возможности записаться на прививку.
— Параллельно запускается коммуникационная кампания, в которой будем говорить, что с сегодняшнего дня вакцинируются и записываются такие группы риска, — говорит Виктор Ляшко.
Кроме того, на сайте будет информация о том, где можно сделать прививку и кто ее будет проводить. Будет три способа попасть на прививку против COVID-19: записаться на сайте, записаться к семейному врачу или получить приглашение по телефону от Центра первичной медико-санитарной помощи.
По словам Виктора Ляшко, благодаря этим механизмам не должно возникнуть проблем с вакцинацией, если у человека нет семейного врача.
Напомним, Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, первые вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 поступят через две недели, то есть в середине февраля.
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Министерство здравоохранения запустит сайт с информацией о вакцинации против коронавируса, на котором можно будет записаться на прививку.
Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью «ТСН».
По его словам, 10 февраля в Украине полностью протестуют в медицинских информационных системах, которые стоят у врачей, модуль «иммунопрофилактика». Одновременно с этим запустят сайт под названием COVID-19. Там будет информация об иммунопрофилактике и о возможности записаться на прививку.
— Параллельно запускается коммуникационная кампания, в которой будем говорить, что с сегодняшнего дня вакцинируются и записываются такие группы риска, — говорит Виктор Ляшко.
Кроме того, на сайте будет информация о том, где можно сделать прививку и кто ее будет проводить. Будет три способа попасть на прививку против COVID-19: записаться на сайте, записаться к семейному врачу или получить приглашение по телефону от Центра первичной медико-санитарной помощи.
По словам Виктора Ляшко, благодаря этим механизмам не должно возникнуть проблем с вакцинацией, если у человека нет семейного врача.
Напомним, Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, первые вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 поступят через две недели, то есть в середине февраля.
Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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