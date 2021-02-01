Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью «ТСН».

По его словам, 10 февраля в Украине полностью протестуют в медицинских информационных системах, которые стоят у врачей, модуль «иммунопрофилактика». Одновременно с этим запустят сайт под названием COVID-19. Там будет информация об иммунопрофилактике и о возможности записаться на прививку.

— Параллельно запускается коммуникационная кампания, в которой будем говорить, что с сегодняшнего дня вакцинируются и записываются такие группы риска, — говорит Виктор Ляшко.

Кроме того, на сайте будет информация о том, где можно сделать прививку и кто ее будет проводить. Будет три способа попасть на прививку против COVID-19: записаться на сайте, записаться к семейному врачу или получить приглашение по телефону от Центра первичной медико-санитарной помощи.

По словам Виктора Ляшко, благодаря этим механизмам не должно возникнуть проблем с вакцинацией, если у человека нет семейного врача.

Напомним, Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, первые вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 поступят через две недели, то есть в середине февраля.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.