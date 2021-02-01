Бывший слесарь из Николаева Александр Кошмила обучился ювелирному делу и уже 35 лет делает уникальные украшения.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Александр Кошмила изготавливает ювелирные изделия с 35 лет, профессионального образования у него нет — обучался самостоятельно. В молодости он работал слесарем в университете и имел возможность общаться с научными деятелями, а также прочитал больше сотни специализированных книг.

— Для этого нужно знать математику, геометрию, физику, химию, железоведение, материаловедение и иметь хоть какие-то художественные навыки, — рассказал ювелир.

Инструменты, которыми Александр работает, изготовил самостоятельно. Например, горелку больше 30 лет назад ему дали на заводе, он ее переделал и уменьшил.

Украшения мастер раньше делал из разных материалов — серебро, нейзильбер, золото. Сейчас он изготавливает женские украшения только из серебра.

— С золотом все работают, и заводы. А вот с серебром и натуральным камнем... мне хочется показать красоту камней, делать что-то индивидуальное. Такое, чего нет в магазинах, удивлять людей. Кольца, браслеты, серьги. Не делаю только клипсы, потому что они теряются, а мне потом жаль, — отметил Александр Кошмила.

Ювелир работает в технике филигрань. Все это делается вручную. Работы мастера украшены ювелирными камнями.

— Родонит, лазурит, нефрит, агаты... Камней существует больше 4 тысяч видов, а названий больше 10 тысяч. Сначала я обрабатывал все камни, которые попадались. Узнавал их свойства. Пробовал разные камни обрабатывать — и мрамор, гранит, селадон. И заодно читал книги. В сравнении познается истина. Когда я начал агаты резать — тогда узнал красоту камня. Порежешь камень, а следующий еще красивее. Уже и обедать надо, а остановиться не можешь, — рассказал мастер.

Александр уже на пенсии, но продолжает работать, а также обучает своих учеников.