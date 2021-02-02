За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2394 человек. Еще 11 457 выздоровели, 156 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По информации главы Минздрава, среди заболевших за сутки — 117 детей и 213 медработников.

Также 833 человека были госпитализированы.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 285 случаев;

Винницкая область — 61 случай;

Волынская область — 99 случаев;

Днепропетровская область — 104 случая;

Донецкая область — 55 случаев;

Житомирская область — 14 случаев;

Закарпатская область — 91 случай;

Запорожская область — 217 случаев;

Ивано-Франковская область — 278 случаев;

Киевская область — 120 случаев;

Кировоградская область — 12 случаев;

Луганская область — 38 случаев;

Львовская область — 114 случаев;

Николаевская область — 27 случаев;

Одесская область — 131 случай;

Полтавская область — 98 случаев;

Ровенская область — 54 случая;

Сумская область — 20 случаев;

Тернопольская область — 63 случая;

Харьковская область — 158 случаев;

Херсонская область — 19 случаев;

Хмельницкая область — 13 случаев;

Черкасская область — 157 случаев;

Черновицкая область — 159 случаев;

Черниговская область — 7 случаев.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 1223879 человек, выздоровели — 1 035 372, зафиксировано 22 924 летальных случая.