За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2394 человек. Еще 11 457 выздоровели, 156 умерли.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По информации главы Минздрава, среди заболевших за сутки — 117 детей и 213 медработников.
Также 833 человека были госпитализированы.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 1223879 человек, выздоровели — 1 035 372, зафиксировано 22 924 летальных случая.
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За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2394 человек. Еще 11 457 выздоровели, 156 умерли.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По информации главы Минздрава, среди заболевших за сутки — 117 детей и 213 медработников.
Также 833 человека были госпитализированы.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 1223879 человек, выздоровели — 1 035 372, зафиксировано 22 924 летальных случая.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа