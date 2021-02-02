Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в «красной» зоне.

Об этом Степанов заявил на брифинге 2 февраля.

— Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты и в ближайшее время вынесем на рассмотрение Кабинета министров это постановление. На сегодня у нас по тем показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в «красной» зоне, - заявил министр.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2394 человек. Еще 11 457 выздоровели, 156 умерли.