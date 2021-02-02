Жители Николаева жалуются на затопленные дождем дворы и улицы, через которые невозможно пройти к своему дому.
Об этом, в частности, написала жительница двора по Николаевской, 15а Елена Мельник в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
— Подскажит, как после дождей пройти к своему подъезду. Разве что только вплавь. Обратите внимание власти Ингульского района. Двор Николаевской 15-А. Иногда кажется, что про этот двор забыли, — написала женщина.
Также недовольны жители поселка Горького в Ингульском районе.
— Сколько еще будет продолжатся это неуважение к людям? Как пройти, если нет пешеходных дорожек. Решите проблему жителей поселка..., — написала жительница микрорайона.
Напомним, возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Жители Николаева жалуются на затопленные дождем дворы и улицы, через которые невозможно пройти к своему дому.
Об этом, в частности, написала жительница двора по Николаевской, 15а Елена Мельник в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
— Подскажит, как после дождей пройти к своему подъезду. Разве что только вплавь. Обратите внимание власти Ингульского района. Двор Николаевской 15-А. Иногда кажется, что про этот двор забыли, — написала женщина.
Также недовольны жители поселка Горького в Ингульском районе.
— Сколько еще будет продолжатся это неуважение к людям? Как пройти, если нет пешеходных дорожек. Решите проблему жителей поселка..., — написала жительница микрорайона.
Напомним, возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа