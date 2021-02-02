Жители Николаева жалуются на затопленные дождем дворы и улицы, через которые невозможно пройти к своему дому.

Об этом, в частности, написала жительница двора по Николаевской, 15а Елена Мельник в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

— Подскажит, как после дождей пройти к своему подъезду. Разве что только вплавь. Обратите внимание власти Ингульского района. Двор Николаевской 15-А. Иногда кажется, что про этот двор забыли, — написала женщина.

Также недовольны жители поселка Горького в Ингульском районе.

— Сколько еще будет продолжатся это неуважение к людям? Как пройти, если нет пешеходных дорожек. Решите проблему жителей поселка..., — написала жительница микрорайона.