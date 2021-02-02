Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на заседание правительства проект постановления о введении в Украине адаптивного карантина. Правительство его рассмотрит.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

— В соответствии с нашей стратегией, мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Мы осуществили расчеты и в ближайшее время вынесем постановление на заседание Кабмина, - сказал он.

По его словам, в Украине нет ни одного региона, который был бы в «красной» зоне.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабинет министров рассматривает возможность перехода Украины к адаптивному карантину. Сейчас некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня «желтой» или «зеленой» зоны.

При этом в Министерстве здравоохранения ранее сообщали, что планируется возвращение к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом.



