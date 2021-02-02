Командование ВМСУ приняло решение о списании трех единиц боевого состава. В частности, под сокращение подпали: корабль проекта 1124П A206 «Винница», рейдовый катер A733 «Токмак» и неназванная единица флота.

Об этом сообщает Defense Express.

В частности, корверт «Винница» безнадежно устарел, на нем неработает большинство боевых систем, из строя вышло множество агрегатов, а сам корабль находится в состоянии, пограничному к критическому.

С 2017 года судно не используется в тактических операциях и простаивает в сухом доке. Восстановление данной боевой единицы не представляется возможным, так как большинство комплектующих к данному проекту производятся в РФ.

Корабль планировали списать еще 8 лет назад, но планы пришлось пересмотреть из-за аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. Корверту исполнилось 45 лет, на воду спущен в 1976 году, до 1996 находился в пограничных частях, после этого передан в состав ВМС.

Под списание попали и два катера из-за крайне неудовлетворительного технического состояния. Один из них, катер A733 «Токмак» пытались ремонтировать в 2016 году, но усилия обернулись провалом. Наименование второго катера не сообщается.

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