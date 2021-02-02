Новые контракты на поставку вакцин от разных производителей приведут к росту темпа вакцинации населения ЕС. По прогнозам экспертов, во втором квартале ЕС получит 300 миллионов доз прививки против СOVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский союз предсказал резкий рост внутренних поставок вакцин во втором квартале, блок допускает экспорт прививок в Великобританию и Канаду.

— Мы ожидаем, что во втором квартаре мы получим 300 миллионов доз, - заявил журналистам представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Ожидается, что европейским национальным службам здравоохранения поставят препараты от Johnson & Johnson и CureVac NV во втором квартаре 2021 года, а также удвоятся дозы вакцины производства Pfizer Inc.-BioNTech SE.

— Мы уже получали запросы на поставки. На данный момент у нас есть информация, что мы получили два запроса на поставки – один в Канаду и один для Великобритании, - рассказала журналистами торговый представитель Европейской комиссии Мириам Гарсия Феррер.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит стратегию блока в сфере вакцинации в Европейском парламенте.

— Мы должны убедиться, что у нас есть абсолютная ясность и прозрачность в отношении производства вакцин в ЕС и их экспорта за пределы блока. К сожалению, в отношении некоторых производителей этой прозрачности не наблюдалось, - заявил комиссар ЕС Валдис Домбровскис.

Кроме того, канцлер Ангела Меркель выступит с речью на национальном телевидении, чтобы успокоить обеспокоенных граждан по поводу заторможенной программы вакцинации от COVID-19 в Германии.

В понедельник Ангела Меркель пообещала всем немцам, что они получат первую прививку вакцины Covid-19 к концу сентября, если производители лекарств будут выполнять свои обязательства по поставке.

Она сказала, что даже если новые вакцины не будут одобрены, у крупнейшей экономики Европы будет достаточно запасов, несмотря на предыдущие задержки.

Ранее НикВести сообщали, что в течение первого этапа иммунизации в Николаевской области будет вакцинировано около 7 тысяч человек.