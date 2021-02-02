В течение первого этапа иммунизации в Николаевской области будет вакцинировано около 7 тысяч человек.

Об этом сегодня, 2 февраля, рассказал Олег Бабин, заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации, передает пресс-служба Николаевской ОГА.

Среди первых вакцинированных будут:

3874 медика (42 работника мобильных бригад по вакцинации, 2971 медицинский работник (врачи, средний и младший медицинский персонал), работающих в ковидных больницах и 861 работник «скорой», включая водителей) ;

1289 работников и 1615 людей, находящихся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых)

162 работника лабораторий, проводящих исследования на COVID-19.

Вакцинация будет проходить в 5 этапов. Первый начнется в феврале. Олег Бабин сообщил, что на первом этапе вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады. Они будут выезжать в организованные коллективы. В дальнейшем вакцинация будет проходить в специализированных пунктах прививок.

Учитывая, что каждая вакцина имеет определенные особенности введения, при поступлении ее в область медики получат исчерпывающий инструктаж по использованию.

Также в Николаевской области проведен аудит холодильного оборудования, которое можно использовать для хранения вакцины. Все сырье будет централизовано получать Николаевская областная база специального медицинского снабжения. Дальнейшее распределение будет проходить согласно типу вакцины и особенностям условий ее хранения.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 в Николаеве будут проводить две мобильные бригады. Всего в Николаевской области будут работать 7 таких бригад.