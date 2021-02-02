В течение первого этапа иммунизации в Николаевской области будет вакцинировано около 7 тысяч человек.
Об этом сегодня, 2 февраля, рассказал Олег Бабин, заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации, передает пресс-служба Николаевской ОГА.
Среди первых вакцинированных будут:
Вакцинация будет проходить в 5 этапов. Первый начнется в феврале. Олег Бабин сообщил, что на первом этапе вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады. Они будут выезжать в организованные коллективы. В дальнейшем вакцинация будет проходить в специализированных пунктах прививок.
Учитывая, что каждая вакцина имеет определенные особенности введения, при поступлении ее в область медики получат исчерпывающий инструктаж по использованию.
Также в Николаевской области проведен аудит холодильного оборудования, которое можно использовать для хранения вакцины. Все сырье будет централизовано получать Николаевская областная база специального медицинского снабжения. Дальнейшее распределение будет проходить согласно типу вакцины и особенностям условий ее хранения.
Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 в Николаеве будут проводить две мобильные бригады. Всего в Николаевской области будут работать 7 таких бригад.
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В течение первого этапа иммунизации в Николаевской области будет вакцинировано около 7 тысяч человек.
Об этом сегодня, 2 февраля, рассказал Олег Бабин, заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации, передает пресс-служба Николаевской ОГА.
Среди первых вакцинированных будут:
Вакцинация будет проходить в 5 этапов. Первый начнется в феврале. Олег Бабин сообщил, что на первом этапе вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады. Они будут выезжать в организованные коллективы. В дальнейшем вакцинация будет проходить в специализированных пунктах прививок.
Учитывая, что каждая вакцина имеет определенные особенности введения, при поступлении ее в область медики получат исчерпывающий инструктаж по использованию.
Также в Николаевской области проведен аудит холодильного оборудования, которое можно использовать для хранения вакцины. Все сырье будет централизовано получать Николаевская областная база специального медицинского снабжения. Дальнейшее распределение будет проходить согласно типу вакцины и особенностям условий ее хранения.
Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 в Николаеве будут проводить две мобильные бригады. Всего в Николаевской области будут работать 7 таких бригад.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа