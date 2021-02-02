На территории России и аннексированного Крыма незаконно удерживают более 100 пленных.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в эфире Радио Крым.Реалии во вторник, 2 февраля.

При этом количество незаконно удерживаемых украинцев в РФ и Крыму постоянно увеличивается.

— На сегодня 109 человек находятся в местах несвободы, из них 33 — в оккупированном Крыму: двое отбывают наказание, а 31 в следственном изоляторе. Еще один человек под судом. Другие находятся в России. Из них тоже часть отбывает наказание, часть находится в СИЗО, — сказала Людмила Денисова.

В то же время 75 незаконно удерживаемых являются крымскими татарами.

Напомним, с начала года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выросло, и теперь составляет 267 человек.