За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3285 человек, зафиксировано 165 летальных случаев, 10 101 пациент выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 3 февраля, передает Новое время.
За сутки снова выздоровело больше человек, чем заболело. Такая тенденция наблюдается последний месяц — с 3 января.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 277 164 человека, из них 1 045 473 выздоровели, летальных исходов — 23 089.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина. Карантин могут продлить до 31 марта. Страну могут снова поделить на зоны.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3285 человек, зафиксировано 165 летальных случаев, 10 101 пациент выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 3 февраля, передает Новое время.
За сутки снова выздоровело больше человек, чем заболело. Такая тенденция наблюдается последний месяц — с 3 января.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 277 164 человека, из них 1 045 473 выздоровели, летальных исходов — 23 089.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина. Карантин могут продлить до 31 марта. Страну могут снова поделить на зоны.
|
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|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа