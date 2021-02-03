За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3285 человек, зафиксировано 165 летальных случаев, 10 101 пациент выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 3 февраля, передает Новое время.

За сутки снова выздоровело больше человек, чем заболело. Такая тенденция наблюдается последний месяц — с 3 января.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 277 164 человека, из них 1 045 473 выздоровели, летальных исходов — 23 089.

Статистика в регионах за сутки:

Киев — 330 случаев;

Винницкая область — 192 случая;

Волынская область — 94 случая;

Днепропетровская область — 122 случая;

Донецкая область — 102 случая;

Житомирская область — 62 случая;

Закарпатская область — 129 случаев;

Запорожская область — 211 случаев;

Ивано-Франковская область — 298 случаев;

Киевская область — 164 случая;

Кировоградская область — 40 случаев;

Луганская область — 61 случай;

Львовская область — 182 случая;

Николаевская область — 65 случаев;

Одесская область — 177 случаев;

Полтавская область — 192 случая;

Ровенская область — 101 случай;

Сумская область — 74 случая;

Тернопольская область — 120 случаев;

Харьковская область — 230 случаев;

Херсонская область — 23 случая;

Хмельницкая область — 0 случаев;

Черкасская область — 98 случаев;

Черновицкая область — 165 случаев;

Черниговская область — 53 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина. Карантин могут продлить до 31 марта. Страну могут снова поделить на зоны.







