Министерство образования Китая запретило ученикам начальной и средней школы пользоваться мобильными телефонами в учебном заведении.

Об этом передает BBC.

Ученики не могут принести в школу телефон без письменного согласия родителей. Кроме того, в некоторых китайских школах уже действует внутренний запрет на использование телефонов.

Согласно Информационному центру Китая, 74% молодых людей до 18 лет получают доступ к интернету через смартфоны. Власть считает, что мобильные телефоны негативно влияют на подростков, поэтому решила, что запрет защитит зрение молодых людей и улучшит их концентрацию на учебе.

Также учителей просят не присылать на смартфон домашние задания для учеников, а родителям советуют общаться с детьми в течение дня по общественным телефонам.

Китайское издание Коммунистической партии Global Times пишет, что большинство пользователей в интернете согласились с решением власти. Также газета отметила, что министерство призывает родителей поощрять своих детей к чтению, спорту и искусстве, и тщательно обдумывать, нужен ли ребенку смартфон.

В то же время BBC указывает, что решение министерства вызвало дискуссии. Некоторые считают, что дети могут продолжать использовать свои смартфоны вне учебы, что также будет влиять на их здоровье.

Критиковали и решение не задавать домашние задания на смартфон. Один преподаватель рассказал государственному вещателю CCTV, что дети получают много домашних заданий, поэтому было удобно использовать для этого смартфоны.

Напомним, что качественным интернетом обеспечены 67% школ городов областного значения, районов и ОТГ Николаевской области.