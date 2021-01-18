Качественным интернетом обеспечены 67% школ городов областного значения, районов и ОТГ Николаевской области.

Об этом свидетельствует информация Департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации, предоставленную в ответ на информационный запрос НикВести.

В частности, по состоянию на декабрь 2020 года 99% учреждений общего среднего образования в Николаевской области подключены к сети Интернет (88% школ обеспечены покрытием Wi-Fi):

до 10 Мбит/с — 32% школ;

от 10 до 30 Мбит/с — 13% школ;

от 30 до 100 Мбит/с — 47% школ;

от 100 до 200 Мбит/с — 5% школ;

от 200 Мбит/с — 2% школ.

Таким образом, быстрый интернет есть в 67% школ в Николаевской области, информацию о которых предоставили в ОГА.

При этом указывается, что интернетом обеспечено также 81% учреждений дошкольного образования в Николаевской области.

Отметим, на профильном форуме «Local» рассказывается о ситуации с качеством проведения интернета в школах.

— Подключение школ в удаленных селах согласно техническому заданию проводится как правило по радио со скоростью от 30 Мбит/с и 100 Мбит/с (зависит от количества школьников и компьютеров в школе), по возможности по оптике — 100 Мбит/с. В самих райцентрах вблизи от точки входа в Интернет — по оптике 100 Mbps, - сказано в сообщении на форуме.

Напомним, что в феврале 2020 года качественным интернетом были обеспечены 60% школ городов областного значения, районов и ОТГ Николаевской области.

Ранее, в августе 2019 года, директор Департамента науки и образования Николаевской ОГА Елена Удовиченко заявила, что в Николаевской области на начало нового учебного года скоростной интернет имели лишь 35% общеобразовательных школ. Чиновница тогда сообщила, что Николаевская область в 2019 году получила 24 миллиона гривен для обеспечения школ скоростным интернетом. Опорные школы должны иметь интернет скоростью до 100 Мбит/с, все остальные — не менее 30.