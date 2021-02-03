19-летний Джозеф Флавилл из Великобритании 10 месяцев пробыл в коме, он дважды переболел COVID-19, но пока не знает о пандемии.

Об этом пишет hromadske.

В марте 2020 года тогда еще 18-летний Джозеф попал в автокатастрофу, это случилось за три недели до первого локдауна в Великобритании и почти во всем мире. Он получил черепно-мозговую травму и провел в коме 10 месяцев. Все это время парень не знал, что происходит в мире, хотя сам дважды переболел COVID-19.

Семья общается с Джозефом по видеосвязи. Его близкие объяснили, что не могут быть рядом из-за ограничений коронавируса и считают, что будет проще рассказать о пандемии лично.

Мать Джозефа Шэрон смогла прийти к сыну на его 19-й день рождения в декабре, но она должна была соблюдать дистанцию и надеть костюм со средствами индивидуальной защиты. Сейчас парня перевели из больницы в центр ухода, где он проходит реабилитацию.

Напомним, правительство Испании одобрило признание COVID-19 профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения. Нововведение гарантирует, что испанские медики смогут пользоваться льготами социального страхования.