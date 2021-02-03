По состоянию на утро 3 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 65 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 39 181 подтвержденных случаев по месту жительства:
При этом COVID-19 заболели 1 617 (+0 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
За сутки выздоровели 507 человек, всего — 28 393. Умерло всего от последствий COVID-19 — 694, за сутки — 8.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3285 человек, зафиксировано 165 летальных случаев, 10 101 пациент выздоровел.
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По состоянию на утро 3 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 65 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 39 181 подтвержденных случаев по месту жительства:
При этом COVID-19 заболели 1 617 (+0 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
За сутки выздоровели 507 человек, всего — 28 393. Умерло всего от последствий COVID-19 — 694, за сутки — 8.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3285 человек, зафиксировано 165 летальных случаев, 10 101 пациент выздоровел.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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