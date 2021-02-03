По состоянию на утро 3 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 65 человек.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех 39 181 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 26 252 (+51);

Первомайск — 1 308 (+2);

Южноукраинск — 1333;

Вознесенск — 951;

Очаков — 661;

Арбузинский район — 429;

Баштанский район — 572;

Березанский район — 492;

Братский район — 345;

Березнеговатский район — 234;

Веселиновский район — 364;

Витовский район — 1444 (+4);

Вознесенский район — 329;

Врадиевский район — 301 (+2);

Еланецкий район — 185;

Вознесенский район — 319;

Казанковский район — 435 (+1);

Кривоозерский район — 270 (+3);

Николаевский район — 539 (+1);

Новобугский район — 344;

Новоодесский район — 842;

Очаковский район — 327 (+1);

Первомайский район — 478;

Снигиревский район — 427 (+1).

При этом COVID-19 заболели 1 617 (+0 за сутки) работников учреждений здравоохранения.

За сутки выздоровели 507 человек, всего — 28 393. Умерло всего от последствий COVID-19 — 694, за сутки — 8.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3285 человек, зафиксировано 165 летальных случаев, 10 101 пациент выздоровел.