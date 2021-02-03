Правительство Израиля планирует с четверга, 4 февраля, сделать вакцинацию от коронавируса доступной для всех граждан старше 16 лет. Все из-за замедления темпов вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.
Отмечается, что в последние дни серьезно замедлились темпы вакцинации в стране и медучреждениям все сложнее завлечь людей из уже разрешенных групп на получение дозы вакцины. В некоторых местах уже начали прививать желающих. Известно также, что в одном из центров вакцинации пришлось выбросить часть вакцины из-за истечения срока использования.
До сегодня в Израиле вакцинировали людей старше 35 лет, а также старшеклассников 16-18 лет.
В то же время, правительство рассматривает сроки продления локдауна. Несмотря на замедление темпов распространения вируса, власти хотят продлить жесткий карантин аж до воскресенья, чтобы избежать резкого увеличения социальных контактов людей.
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Аданом Гебреисус обратился за помощью к странам, которые уже получили вакцину от коронавируса. Он попросил помочь глобальному механизму COVAX.
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Правительство Израиля планирует с четверга, 4 февраля, сделать вакцинацию от коронавируса доступной для всех граждан старше 16 лет. Все из-за замедления темпов вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.
Отмечается, что в последние дни серьезно замедлились темпы вакцинации в стране и медучреждениям все сложнее завлечь людей из уже разрешенных групп на получение дозы вакцины. В некоторых местах уже начали прививать желающих. Известно также, что в одном из центров вакцинации пришлось выбросить часть вакцины из-за истечения срока использования.
До сегодня в Израиле вакцинировали людей старше 35 лет, а также старшеклассников 16-18 лет.
В то же время, правительство рассматривает сроки продления локдауна. Несмотря на замедление темпов распространения вируса, власти хотят продлить жесткий карантин аж до воскресенья, чтобы избежать резкого увеличения социальных контактов людей.
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Аданом Гебреисус обратился за помощью к странам, которые уже получили вакцину от коронавируса. Он попросил помочь глобальному механизму COVAX.
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|
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|
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