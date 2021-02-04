В Великобритании проведут исследования иммунной реакции на сочетание вакцин против COVID-19 производства американской компании Pfizer и британо-шведской AstraZeneca.
Об этом пишет Reuters.
Набор участников для эксперимента начнется в четверг, в нем будут участвовать более 800 добровольцев. Исследование касается людей старше 50 лет, которые могут быть подвержены более высокому риску, чем молодые люди, и еще не были вакцинированы.
Во время исследования изучат иммунные ответы на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот, с интервалами в 4 и 12 недель. Ожидается, что первые результаты получат в июне. Затем в исследовании планируют использовать больше вакцин разных производителей, как только их утвердят регуляторы.
Напомним, что Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, первые вакцины от COVID-19 поступят через две недели, то есть в середине февраля.
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В Великобритании проведут исследования иммунной реакции на сочетание вакцин против COVID-19 производства американской компании Pfizer и британо-шведской AstraZeneca.
Об этом пишет Reuters.
Набор участников для эксперимента начнется в четверг, в нем будут участвовать более 800 добровольцев. Исследование касается людей старше 50 лет, которые могут быть подвержены более высокому риску, чем молодые люди, и еще не были вакцинированы.
Во время исследования изучат иммунные ответы на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот, с интервалами в 4 и 12 недель. Ожидается, что первые результаты получат в июне. Затем в исследовании планируют использовать больше вакцин разных производителей, как только их утвердят регуляторы.
Напомним, что Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, первые вакцины от COVID-19 поступят через две недели, то есть в середине февраля.
|
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|
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|
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