НКРЕП (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) проинформировала, что вскоре могут появится графики аварийных отключений: на ТЭС наблюдается критическая нехватка угля.

Об этом потребителям НКРЕП сообщила в отдельном заявлении.

Национальная комиссия по госконтролю в сферах энергетики указала, что коллапс в сфере украинской энергетики представляет серьезную угрозу, существует большая вероятность, что начнутся «веерные» отключения.

«Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической. Ежедневные уменьшения запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей», - указано в сообщении.

Отдельным пунктом прописано, что регулятор вынужден начать проверки на предприятиях, которые обеспечивают топливом тепловые электростанции в отопительный сезон 2020-2021 годов.

«Для обеспечения безопасности поставок электрической энергии регулятор 25 января 2021 принял решение о проведении внеплановых выездных проверок ООО «ДТЭК Востокэнерго», АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», ОАО «Центрэнерго» и ОАО «Донбассэнерго» по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом соответствующего топлива для работы в отопительный период 2020-2021 годов. Согласно пункту 40 Лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЕКП применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства» - отмечено в уведомлении.

Ранее НикВести сообщали, что Украина входила в отопительный сезон с рекордно большими запасами угля, однако по состоянию на январь запасы являются рекордно низкими по ряду факторов.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, проведет внеплановые невыездные проверки резервов топлива на «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Западэнерго», ПАО «Донбассэнерго», ПАО «Центрэнерго» и ООО «ДТЭК Востокэнерго».