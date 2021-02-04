НКРЕП (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) проинформировала, что вскоре могут появится графики аварийных отключений: на ТЭС наблюдается критическая нехватка угля.
Об этом потребителям НКРЕП сообщила в отдельном заявлении.
Национальная комиссия по госконтролю в сферах энергетики указала, что коллапс в сфере украинской энергетики представляет серьезную угрозу, существует большая вероятность, что начнутся «веерные» отключения.
«Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической. Ежедневные уменьшения запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей», - указано в сообщении.
Отдельным пунктом прописано, что регулятор вынужден начать проверки на предприятиях, которые обеспечивают топливом тепловые электростанции в отопительный сезон 2020-2021 годов.
«Для обеспечения безопасности поставок электрической энергии регулятор 25 января 2021 принял решение о проведении внеплановых выездных проверок ООО «ДТЭК Востокэнерго», АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», ОАО «Центрэнерго» и ОАО «Донбассэнерго» по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом соответствующего топлива для работы в отопительный период 2020-2021 годов. Согласно пункту 40 Лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЕКП применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства» - отмечено в уведомлении.
Ранее НикВести сообщали, что Украина входила в отопительный сезон с рекордно большими запасами угля, однако по состоянию на январь запасы являются рекордно низкими по ряду факторов.
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, проведет внеплановые невыездные проверки резервов топлива на «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Западэнерго», ПАО «Донбассэнерго», ПАО «Центрэнерго» и ООО «ДТЭК Востокэнерго».
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НКРЕП (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) проинформировала, что вскоре могут появится графики аварийных отключений: на ТЭС наблюдается критическая нехватка угля.
Об этом потребителям НКРЕП сообщила в отдельном заявлении.
Национальная комиссия по госконтролю в сферах энергетики указала, что коллапс в сфере украинской энергетики представляет серьезную угрозу, существует большая вероятность, что начнутся «веерные» отключения.
«Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической. Ежедневные уменьшения запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей», - указано в сообщении.
Отдельным пунктом прописано, что регулятор вынужден начать проверки на предприятиях, которые обеспечивают топливом тепловые электростанции в отопительный сезон 2020-2021 годов.
«Для обеспечения безопасности поставок электрической энергии регулятор 25 января 2021 принял решение о проведении внеплановых выездных проверок ООО «ДТЭК Востокэнерго», АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», ОАО «Центрэнерго» и ОАО «Донбассэнерго» по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом соответствующего топлива для работы в отопительный период 2020-2021 годов. Согласно пункту 40 Лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЕКП применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства» - отмечено в уведомлении.
Ранее НикВести сообщали, что Украина входила в отопительный сезон с рекордно большими запасами угля, однако по состоянию на январь запасы являются рекордно низкими по ряду факторов.
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, проведет внеплановые невыездные проверки резервов топлива на «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Западэнерго», ПАО «Донбассэнерго», ПАО «Центрэнерго» и ООО «ДТЭК Востокэнерго».
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа