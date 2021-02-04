На площадь Никольского с требованиями прекратить добычу металла вышло приблизительно две тысячи местных жителей.

Об этом пишет 0629.com.

Территорию с месторождением уже выставили на акцион, который пройдет 15 февраля. Начальная цена на разрешение добывать металл на территории громады превышает 4 миллиона гривен.

Председатель Никольской объединенной территориальной громады Василий Митько рассказал, что пласт циркония размером около 40 га находится в 1,5 километрах от поселка. Территория этих земель находится в частной собственности жителей Никольского.

Руду будут добывать буро-взрывным способом, это приведет к повышенной сейсмоактивности, поскольку Приазовье находится над тектоническим разломом. Начало работ угрожает заражением подземных водой, экологи предупреждают, что вода в реке Камец начнет источать радиацию, а буровые работы снимут верхний слот грунта, радиоактивная пыль разметется на десятки километров.

— Вот у нас с вами есть городок Вольногорск. Знаете? Там как раз обогащают цирконий. Рядом с ним водохранилище. Прецедентов, чтобы там кто-то купался и остался после этого здоров – нет. Смертность там – люди живут чуть больше 50 лет. А все из-за чего? Из-за воды, которая собирает в себя грунтовые стоки, зараженные радиацией, - объясняет эколог Валерий Овсянников.

В городок съехались люди из соседних поселков, автобусы приходили из Мангуша, Боевого, некоторые добирались из Мариуполя. Люди возмущены, что рядом с их домами откроется участок, на котором разрабатывать начнут тяжелый материал.

— Мне 43 года. Это мой сын. Я, как и все жители района – против добычи циркония. Это полная смерть для всех. А нам нужно жить, а не подыхать как собакам. Дайте нам жить. Это же так просто! Мы хотим развивать фермерство, сельское хозяйство. Что, мало денег воруется? Не наворовались? Нам говорят о рабочих местах. А сколько мест будет на кладбище? Сколько мест будет в онкологии? В Мариуполе люди от заводов страдают, так вот вам еще и цирконий. У меня ребенок. Я думаю о нем. Мы выбирали власть, чтобы нас защищала, а не уничтожала. Если они нас не послушают и пригонят машины – это будет война. Мы будем жечь технику, - приводит издание слова местной Натальи Дымовой.

Начать добычу серебристого металла в Никольском планировало еще ООО «Азовское рудоуправление» в 2012 году, но после негодования местных жителей грандиозные планы пришлось отменить.

Ранее НикВести сообщали, что в январе 2021 года в Николаевской области прошло около 13 акций протеста против повышения тарифов, четыре из которых — в областном центре.