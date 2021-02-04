В конце декабря 2020 года общая сумма долга жителей Николаевской области по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 1 миллиард 144 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Под конец года жители области остались должны за:

поставку и распределение природного газ — 586,4 миллиона гривен.

тепло и горячую воду — — 295,1 миллиона гривен,

централизованное водоснабжение и водоотвод — 113,1 миллиона,

управление многоквартирным домом — 101,4 миллиона гривен,

вывоз бытовых отходов — 27 миллионов,

поставку и распределение электрической энергии — 21,1 миллиона гривен.

В Николаевстате также отметили, что в 2020 году с населением было заключено 2669 договоров на реструктуризацию долга на общую сумму 13 миллионов 688 тысяч 900 гривен.

Ранее сообщалось, что жители Николаевщины не оплачивают услуги ЖКХ и копят долги.