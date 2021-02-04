В конце декабря 2020 года общая сумма долга жителей Николаевской области по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 1 миллиард 144 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.
Под конец года жители области остались должны за:
В Николаевстате также отметили, что в 2020 году с населением было заключено 2669 договоров на реструктуризацию долга на общую сумму 13 миллионов 688 тысяч 900 гривен.
Ранее сообщалось, что жители Николаевщины не оплачивают услуги ЖКХ и копят долги.
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В конце декабря 2020 года общая сумма долга жителей Николаевской области по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 1 миллиард 144 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.
Под конец года жители области остались должны за:
В Николаевстате также отметили, что в 2020 году с населением было заключено 2669 договоров на реструктуризацию долга на общую сумму 13 миллионов 688 тысяч 900 гривен.
Ранее сообщалось, что жители Николаевщины не оплачивают услуги ЖКХ и копят долги.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа